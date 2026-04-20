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TRAGÉDIA

Janaína e Renato: fim trágico em acidente de carro

Por Da Redação | Espírito Santo do Pinhal (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes sociais
Janaína Bento e Renato Ferracin
Janaína Bento e Renato Ferracin

Janaína Bento e Renato Ferracin morreram na manhã de domingo, 19 de abril, após um grave acidente de trânsito. As circunstâncias da colisão não foram detalhadas até o momento.

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O caso ocorreu na rodovia MG-455, entre Andradas e Espírito Santo do Pinhal. O casal era morador de Mogi Guaçu e bastante conhecido na comunidade local.

Familiares e amigos lamentaram a morte nas redes sociais, destacando a relação próxima do casal e os momentos compartilhados ao longo dos anos. Janaína e Renato costumavam registrar viagens, especialmente de motocicleta, além de expressarem a fé que seguiam.

As mortes geraram comoção entre conhecidos, que prestaram homenagens e mensagens de apoio aos familiares.

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