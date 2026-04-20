Janaína Bento e Renato Ferracin morreram na manhã de domingo, 19 de abril, após um grave acidente de trânsito. As circunstâncias da colisão não foram detalhadas até o momento.

lique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu na rodovia MG-455, entre Andradas e Espírito Santo do Pinhal. O casal era morador de Mogi Guaçu e bastante conhecido na comunidade local.