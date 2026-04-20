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ASSASSINATO

Iris, 24 anos, morre queimada após ser atacada por outra mulher

Por Da Redação | Delfinópolis (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Iris Candida, de 24 anos
Iris Candida, de 24 anos

A jovem Iris Candida, de 24 anos, morreu após ser atacada no local de trabalho por outra mulher, que lançou álcool sobre o corpo dela e ateou fogo. A vítima estava internada em estado grave, com queimaduras, mas não resistiu.

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O crime ocorreu em Delfinópolis. Após o ataque, Iris foi socorrida e levada para a ala de queimados da Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, onde permaneceu internada desde o dia 11 de abril.

Apesar dos esforços médicos, a jovem evoluiu para óbito durante o tratamento. O caso é investigado pelas autoridades, que buscam esclarecer as circunstâncias do ataque.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, a principal suspeita é uma mulher de 18 anos, que não havia sido localizada até a última atualização.

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