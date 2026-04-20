O tempo deve seguir estável nas próximas horas em todo o estado de São Paulo, sem previsão de chuva. A principal mudança será a queda nas temperaturas durante a noite, reflexo do resfriamento típico deste período do dia.

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Ao longo da madrugada, a tendência é de formação de nevoeiros e neblinas, especialmente na faixa leste do estado. O fenômeno pode reduzir a visibilidade em rodovias e áreas urbanas, exigindo atenção redobrada de motoristas.