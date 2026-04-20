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Temperaturas caem nesta madrugada na região

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Temperaturas caem nesta madrugada na região
Temperaturas caem nesta madrugada na região

O tempo deve seguir estável nas próximas horas em todo o estado de São Paulo, sem previsão de chuva. A principal mudança será a queda nas temperaturas durante a noite, reflexo do resfriamento típico deste período do dia.

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Ao longo da madrugada, a tendência é de formação de nevoeiros e neblinas, especialmente na faixa leste do estado. O fenômeno pode reduzir a visibilidade em rodovias e áreas urbanas, exigindo atenção redobrada de motoristas.

Com o avanço da manhã, a previsão indica dissipação gradual dessas formações, à medida que o sol contribui para o aquecimento do ar. O cenário favorece a melhora das condições de visibilidade ainda nas primeiras horas do dia.

Mesmo com a estabilidade do tempo, a recomendação é de cautela, principalmente em regiões mais suscetíveis à formação de neblina durante a madrugada e o início da manhã.

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