A triatleta brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, morreu durante a etapa de natação de uma prova do Ironman Texas no sábado (18). A atleta participava da disputa quando desapareceu ainda no início do percurso, mobilizando equipes de resgate.
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O caso ocorreu no estado do Texas, durante uma das provas do circuito internacional de triatlo. Segundo informações da organização, as buscas foram iniciadas imediatamente após o desaparecimento na água.
Natural de São Paulo, Mara também atuava como jornalista, influenciadora digital e DJ. Ela competia no triatlo há cerca de dez anos e já havia participado de outras etapas do circuito.
As circunstâncias do ocorrido não foram detalhadas até o momento, e o caso segue sendo acompanhado pelas autoridades locais e pela organização do evento.