A triatleta brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, morreu durante a etapa de natação de uma prova do Ironman Texas no sábado (18). A atleta participava da disputa quando desapareceu ainda no início do percurso, mobilizando equipes de resgate.

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O caso ocorreu no estado do Texas, durante uma das provas do circuito internacional de triatlo. Segundo informações da organização, as buscas foram iniciadas imediatamente após o desaparecimento na água.