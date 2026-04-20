Diego Santos Andrade, de 33 anos, matou a própria mãe, Maria Aparecida dos Santos, de 58, com golpes de faca na noite de quinta-feira (16). Durante o ataque, uma filha adolescente da vítima também foi ferida ao tentar intervir. Após o crime, o suspeito tentou fugir, mas foi morto por moradores.
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O caso ocorreu no bairro Pau Miúdo, em Salvador. Segundo relatos de vizinhos, o homem pressionava a mãe para vender o imóvel da família com o objetivo de quitar uma dívida pessoal.
Durante a agressão, a adolescente conseguiu escapar pelos fundos da casa e pediu ajuda. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Ernesto Simões Filho, onde permanece internada em estado estável, sem risco de morte.
Após deixar o local, Diego foi alcançado por moradores da região e agredido. O corpo dele foi encontrado pela polícia com marcas de disparos de arma de fogo.
Os dois casos são investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que apura as circunstâncias e a dinâmica dos crimes.