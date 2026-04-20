A professora Juliana Bassetto, de 27 anos, apresentou necrose nos pulmões após passar mal logo depois de uma aula de natação. A informação consta em laudo do IML (Instituto Médico Legal), que aponta lesões compatíveis com exposição a substâncias tóxicas. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.
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O caso ocorreu na zona leste de São Paulo, no dia 7 de fevereiro. Segundo o documento, houve início de morte dos tecidos que compõem os alvéolos pulmonares, além de hemorragia recente e acúmulo de líquido dentro dos pulmões.
O laudo também descreve que os alvéolos estavam com excesso de ar e presença elevada de glóbulos brancos, indicando uma reação inflamatória aguda. Outros órgãos foram afetados, como o cérebro, que apresentou alterações compatíveis com processos inflamatórios ou problemas graves na circulação sanguínea.
Ainda de acordo com a perícia, o fígado e os rins mostraram sinais de comprometimento, com acúmulo de sangue e degeneração celular. Esses fatores podem estar associados a condições severas ou ao intervalo entre a morte e a análise dos tecidos.
Antes de ser socorrida, a professora apresentou sintomas como vômitos com líquido esbranquiçado e espumoso. A principal linha de investigação considera a possibilidade de exposição a gases tóxicos, possivelmente gerados por mistura inadequada de produtos utilizados na limpeza da piscina.