A professora Juliana Bassetto, de 27 anos, apresentou necrose nos pulmões após passar mal logo depois de uma aula de natação. A informação consta em laudo do IML (Instituto Médico Legal), que aponta lesões compatíveis com exposição a substâncias tóxicas. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

lique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu na zona leste de São Paulo, no dia 7 de fevereiro. Segundo o documento, houve início de morte dos tecidos que compõem os alvéolos pulmonares, além de hemorragia recente e acúmulo de líquido dentro dos pulmões.