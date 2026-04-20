A morte do jovem João Pedro de Carvalho, de 22 anos, após um grave acidente de moto, comoveu moradores de São José dos Campos e gerou uma onda de homenagens nas redes sociais. Definido como um “menino de ouro”, ele era filho de um pastor evangélico e muito querido pela comunidade.

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Filho de um pastor evangélico conhecido na cidade, João Pedro era considerado um jovem dedicado, religioso e próximo da família. Amigos o descrevem como alguém alegre, carinhoso e sempre disposto a ajudar.