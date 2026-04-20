21 de abril de 2026
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ADEUS, JOÃO

Filho de pastor, 'menino de ouro' morre em acidente e comove SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução

A morte do jovem João Pedro de Carvalho, de 22 anos, após um grave acidente de moto, comoveu moradores de São José dos Campos e gerou uma onda de homenagens nas redes sociais. Definido como um “menino de ouro”, ele era filho de um pastor evangélico e muito querido pela comunidade.

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Filho de um pastor evangélico conhecido na cidade, João Pedro era considerado um jovem dedicado, religioso e próximo da família. Amigos o descrevem como alguém alegre, carinhoso e sempre disposto a ajudar.

O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (17), na Avenida dos Astronautas. Segundo informações, a motocicleta conduzida por João Pedro colidiu com um carro. Com o impacto, ele sofreu ferimentos graves.

Equipes de resgate foram acionadas e prestaram socorro no local, mas o jovem não resistiu às lesões. As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades.

Leia mais: Morte de motociclistas dispara no Vale e desafia municípios

O corpo de João Pedro foi velado e sepultado no sábado (18), no Cemitério Municipal Colônia Paraíso (Morumbi), no Residencial Gazzo, na região sul da cidade. A despedida foi marcada por forte comoção de familiares, amigos e membros da igreja frequentada pela família.

Comoção nas redes sociais

Descrito como um jovem “cheio de vida e de sonhos”, João Pedro recebeu diversas homenagens emocionadas nas redes sociais. “Um menino prestativo, educado e sempre disposto a servir. Guardaremos a memória de um coração generoso e cheio de luz”, escreveu uma familiar.

Amigos também destacaram a personalidade do jovem. “Era um ser humano incrível, de coração puro, sempre sorridente”, comentou um amigo. Outras mensagens reforçaram o impacto da perda. “Meu coração está cortado ao meio. Que Deus conforte toda a família”, disse uma amiga.

Moradores que conviviam com João Pedro também lamentaram. “Excelente família e excelente menino. Vai deixar muitas saudades”, afirmou um vizinho.

Alerta para acidentes com motocicletas

A tragédia também reacendeu discussões sobre os riscos envolvendo motocicletas. Em meio às homenagens, internautas destacaram a frequência de acidentes graves envolvendo jovens.

“Chega de perder nossos jovens nesses acidentes. Moto é uma roleta russa”, escreveu uma moradora.

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