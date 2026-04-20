A professora Tatiane Zanário, de 34 anos, foi morta a tiros no domingo, 19 de abril, pelo ex-companheiro. A filha dela, Érica Borges, de 19 anos, também foi assassinada pelo suspeito, que, em seguida, tirou a própria vida. O caso é tratado como duplo homicídio seguido de suicídio.

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O crime ocorreu em Passos Maia e mobilizou autoridades e moradores da região. Segundo informações iniciais, o homem, de 55 anos, utilizou uma arma de fogo para matar mãe e filha dentro da residência.