21 de abril de 2026
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FEMINICÍDIO

Matou a ex e a filha dela neste final de semana

Por Da Redação | Passos Maia (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Matou a ex a filha dela neste final de semana
Matou a ex a filha dela neste final de semana

A professora Tatiane Zanário, de 34 anos, foi morta a tiros no domingo, 19 de abril, pelo ex-companheiro. A filha dela, Érica Borges, de 19 anos, também foi assassinada pelo suspeito, que, em seguida, tirou a própria vida. O caso é tratado como duplo homicídio seguido de suicídio.

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O crime ocorreu em Passos Maia e mobilizou autoridades e moradores da região. Segundo informações iniciais, o homem, de 55 anos, utilizou uma arma de fogo para matar mãe e filha dentro da residência.

Equipes de segurança foram acionadas e iniciaram os procedimentos no local. As circunstâncias e a motivação do crime ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

A morte das vítimas gerou repercussão na cidade, com manifestações de pesar de conhecidos e membros da comunidade.

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