A modelo Maiara Cristina de Lima Fiel, de 32 anos, morreu no domingo (19) após sofrer um infarto fulminante. Ela chegou a ser atendida por equipes de emergência, que realizaram manobras de reanimação por mais de uma hora, mas não resistiu. O caso gerou forte comoção nas redes sociais.

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Maiara era conhecida em Sarandi, onde ocupava o título de primeira princesa do município. A morte repentina mobilizou moradores e amigos, que prestaram homenagens e destacaram a trajetória da modelo na cidade.