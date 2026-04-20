21 de abril de 2026
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TRAGÉDIA

Maiara, 32 anos, modelo: infarto fulminante interrompe sonhos

Por Da Redação | Sarandi (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Maiara Cristina de Lima Fiel
Maiara Cristina de Lima Fiel

A modelo Maiara Cristina de Lima Fiel, de 32 anos, morreu no domingo (19) após sofrer um infarto fulminante. Ela chegou a ser atendida por equipes de emergência, que realizaram manobras de reanimação por mais de uma hora, mas não resistiu. O caso gerou forte comoção nas redes sociais.

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Maiara era conhecida em Sarandi, onde ocupava o título de primeira princesa do município. A morte repentina mobilizou moradores e amigos, que prestaram homenagens e destacaram a trajetória da modelo na cidade.

O atendimento foi realizado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que tentaram reverter o quadro clínico no local. Apesar dos esforços, a vítima não apresentou resposta.

A notícia repercutiu em todo o Paraná, com manifestações de pesar de conhecidos e autoridades locais. Nas redes sociais, mensagens ressaltaram o impacto da perda e a lembrança de Maiara como figura ativa na comunidade.

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