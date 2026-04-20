O Corpo de Bombeiros foi acionado, na tarde desta segunda-feira (20), para combater um incêndio em vegetação às margens da rodovia Presidente Dutra, na altura do km 131, sentido Rio de Janeiro (pista norte), na região de Caçapava.

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No local, as equipes encontraram fogo próximo às margens da rodovia. As chamas foram controladas e extintas pelos bombeiros, que deixaram a área em segurança.