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Após percorrer mais de 47 mil milhas náuticas (87 mil quilômetros), realizar 54 voos e operar por 11 países ao longo de mais de 70 dias, o KC-390 Millennium concluiu sua mais recente turnê mundial com 100% das missões cumpridas em sua campanha internacional de demonstração.

A aeronave retornou ao Brasil após sua última apresentação na Fidae (Feria Internacional del Aire y del Espacio), no Chile, ao pousar na sede da Embraer Defesa & Segurança, em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo.

Durante o Demo Tour, o KC-390 acumulou cerca de 140 horas de voo e enfrentou condições extremas, com temperaturas variando desde o frio intenso do Ártico até o clima quente e úmido da Ásia. A campanha colocou à prova a aeronave de transporte militar de última geração em diferentes cenários operacionais, mantendo elevado desempenho e alta disponibilidade em todos os perfis de missão.

As demonstrações abrangeram uma ampla gama de operações de carga, como transporte de contêineres, módulos médicos, veículos leves e pesados, cargas paletizadas, entre outras. Os testes evidenciaram a versatilidade e a robustez do KC-390 em missões logísticas e táticas, além de sua capacidade de adaptação a diferentes demandas operacionais.

'Maturidade do programa'