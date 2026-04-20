A exportação de petróleo reduziu no Vale do Paraíba no começo deste ano, enquanto a de aeronaves aumentou, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com liderança de Ilhabela, oito municípios venderam petróleo de janeiro a março de 2026, alcançando US$ 683,20 milhões em exportações. No mesmo período do ano passado, as cidades exportaram US$ 752,51 milhões, o que representou uma diminuição de 9% entre os dois períodos.