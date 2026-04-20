21 de abril de 2026
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BALANÇA COMERCIAL

Exportação de petróleo cai e de avião aumenta no Vale em 2026

Por Xandu Alves | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Avião comercial da Embraer: principal produto exportado por São José
Avião comercial da Embraer: principal produto exportado por São José

A exportação de petróleo reduziu no Vale do Paraíba no começo deste ano, enquanto a de aeronaves aumentou, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

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Com liderança de Ilhabela, oito municípios venderam petróleo de janeiro a março de 2026, alcançando US$ 683,20 milhões em exportações. No mesmo período do ano passado, as cidades exportaram US$ 752,51 milhões, o que representou uma diminuição de 9% entre os dois períodos.

Ilhabela foi responsável por US$ 491,29 milhões exportados em petróleo neste ano e US$ 530,44 milhões no começo de 2025, uma redução de 7%. Na contramão, São Sebastião exportou US$ 137,50 milhões em 2026 e US$ 118,68 milhões no ano passado, crescimento de 15,85%.

Aeronaves

Na mesma comparação, a exportação de aeronaves, com liderança absoluta de São José dos Campos, registrou US$ 465,28 milhões no primeiro trimestre, contra US$ 461,92 milhões no primeiro trimestre de 2026, um aumento de quase 1%.

São José exportou US$ 441,72 milhões em aeronaves contra US$ 440,89 milhões no primeiro trimestre de 2025, um ligeiro aumento de 0,19%.

No geral, a região reduziu as exportações nos três primeiros meses de 2026, com US$ 1,99 bilhão contra US$ 2,05 bilhões em igual período do ano passado, uma caída de 3%.

Já as importações no Vale aumentaram 21,57%, passando de US$ 2,02 bilhões em 2025 para US$ 2,46 bilhões de janeiro a março deste ano.

Com isso, a região encerrou o trimestre com déficit de US$ 468,26 milhões na balança comercial. No ano passado, no mesmo período, a balança comercial do Vale fechou com superávit de US$ 31,79 milhões.

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