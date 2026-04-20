O professor Danilo Neves Pereira, 35 anos, que desapareceu em Buenos Aires, na Argentina, após sair para um encontro, foi encontrado pela polícia na manhã desta segunda-feira (20), conforme divulgado pela imprensa argentina. Ele estava desaparecido desde a madrugada do dia 14 de abril e morava no país vizinho há cerca de seis meses.
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Danilo era goiano e havia avisado um colega por mensagem que iria se encontrar com uma pessoa, que conheceu por meio de um aplicativo, e enviou o endereço do local. Após não responder mais mensagens e nem publicar informações nas redes sociais, amigos e familiares se mobilizaram para que ele fosse encontrado.
Segundo a imprensa argentina, o encontro foi realizado em um apartamento na Avenida de Mayo. Não há informações sobre a pessoa com quem Danilo foi se encontrar.
Ainda de acordo com o jornal, horas depois desse encontro, Danilo deu entrada com um quadro de descompensação em uma unidade de saúde, onde morreu na quarta-feira (15). O professor foi localizado no Hospital Ramos Mejía e estava registrado como não identificado.
Argentina
O Itamaraty informou que o Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires está em contato com as autoridades locais. "No momento, está em curso o processo de autópsia e reconhecimento", disse o órgão.
Em nota, o Centro de Línguas da UFG (Universidade Federal de Goiás) lamentou a morte do professor, que atuou na unidade de 2010 a 2002, tendo contribuído para a formação de inúmeros alunos.
"Sua trajetória foi marcada pelo compromisso com a educação, pelo profissionalismo e pelo respeito com que conduzia seu trabalho", diz a nota.
Danilo estava na reta final do doutorado em linguística aplicada na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Por isso, o goiano decidiu aproveitar a oportunidade para morar em outro país. “Ele defenderia a tese de doutorado dele agora, daqui a um mês”, afirmou um amigo. Além disso, os dois planejavam abrir uma empresa de videoaulas juntos.
O goiano morava sozinho em Buenos Aires, local onde tem apenas dois colegas como rede de apoio. Danilo também era artista e dava vida à drag queen “Zelda, The Queen” no Brasil.
* Com informações do G1 SP