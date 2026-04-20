O professor Danilo Neves Pereira, 35 anos, que desapareceu em Buenos Aires, na Argentina, após sair para um encontro, foi encontrado pela polícia na manhã desta segunda-feira (20), conforme divulgado pela imprensa argentina. Ele estava desaparecido desde a madrugada do dia 14 de abril e morava no país vizinho há cerca de seis meses.

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Danilo era goiano e havia avisado um colega por mensagem que iria se encontrar com uma pessoa, que conheceu por meio de um aplicativo, e enviou o endereço do local. Após não responder mais mensagens e nem publicar informações nas redes sociais, amigos e familiares se mobilizaram para que ele fosse encontrado.