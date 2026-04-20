A mulher de 34 anos morta a facadas na noite desse domingo (19), no bairro Vila Hepacaré, em Lorena, foi identificada como Josima Rodrigues da Silva. Ela foi encontrada com sangramento intenso e sinais de ferimento grave, e não resistiu.
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O atual namorado dela, de 47 anos, também foi atingido pelo agressor enquanto prestava os primeiros socorros à companheira. Ele ficou ferido e foi socorrido.
O suspeito pelo ataque foi identificado como ex-companheiro de Josima. Ele já tinha antecedentes e, dias antes do crime, a Justiça havia concedido uma medida protetiva em favor da mulher, que teria sido descumprida.
Segundo o relato de um guarda civil municipal, um homem procurou ajuda informando que uma mulher estava sendo esfaqueada na rua. A equipe foi até o local e encontrou o suspeito fugindo. Os agentes perseguiram o homem, que foi alcançado, imobilizado e algemado.
A faca foi apreendida e encaminhada para perícia. O caso foi registrado como feminicídio consumado e tentativa de homicídio.
Identificado como Antônio Marcos de Noronha Silva, 47 anos, o suspeito de ter matado Josima permaneceu preso e passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (20), quando a Justiça decretou a prisão preventiva dele. A defesa do suspeito não foi localizada.
Vítima de agressão
Em entrevista à TV Vanguarda, a mãe da vítima, Luzia Rodrigues, afirmou que o relacionamento da filha com o ex-companheiro era conturbado e marcado por agressões.
“Ela chegava a relatar pra mim que ele batia nela, ele agredia muito ela, ela chegava machucada às vezes. Eu dava um monte de conselho pra ela”, disse.
“O pior é saber que minha filha não vai voltar, mas o que confortou o meu coração foi ver ele sendo preso. Ela vai deixar muita saudade”, afirmou a mãe.
O velório e o enterro de Josima Rodrigues estão previstos para a tarde desta segunda-feira (20), em Lorena.