A GCM (Guarda Civil Municipal) de Jacareí impediu a realização de um evento clandestino de soltura de balões e apreendeu os artefatos durante operação na noite desse domingo (19), no bairro 22 de Abril.

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A equipe chegou até a área após denúncia de que mais de 400 pessoas estavam no local, que cobrava ingresso para a entrada. O evento contava com a participação de moradores de outras cidades, como Suzano, Santo André e Osasco.