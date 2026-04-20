A GCM (Guarda Civil Municipal) de Jacareí impediu a realização de um evento clandestino de soltura de balões e apreendeu os artefatos durante operação na noite desse domingo (19), no bairro 22 de Abril.
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A equipe chegou até a área após denúncia de que mais de 400 pessoas estavam no local, que cobrava ingresso para a entrada. O evento contava com a participação de moradores de outras cidades, como Suzano, Santo André e Osasco.
Durante abordagem, foram apreendidos dois balões, com mais de 40 metros de altura, mosaicos de 300 metros equipados com lamparinas (foto abaixo) e todos os objetos para a soltura. Um carro também foi apreendido por estar com documentação vencida.
O caso foi encaminhado para a Delegacia de Jacareí, e dois homens também foram conduzidos ao DP para prestar depoimento. Soltar balões é crime, além de oferecer riscos ao meio ambiente.
“Em Jacareí não toleramos a prática de soltura de balões nem o resgate desses artefatos perigosos”, disse o secretário de Segurança e Defesa do Cidadão de Jacareí, Rafael Júlio.
“A Guarda Municipal atua em conjunto com Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros para garantir a segurança pública. Os riscos são graves: balões podem incendiar casas, provocar queimadas e degradação ambiental. Colocamos fim imediato a essa atividade criminosa.”