Uma mulher de 34 anos foi morta a facadas na noite desse domingo (19), no bairro Vila Hepacaré, em Lorena. A mulher foi encontrada com um grave ferimento na região do tórax. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

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O atual namorado dela, de 47 anos, também foi atingido pelo agressor enquanto prestava os primeiros socorros à companheira. Ele ficou ferido e foi socorrido.