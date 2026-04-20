21 de abril de 2026
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FEMINICÍDIO

URGENTE: Mulher é morta a facadas em Lorena; namorado fica ferido

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Uma mulher de 34 anos foi morta a facadas na noite desse domingo (19), no bairro Vila Hepacaré, em Lorena. A mulher foi encontrada com um grave ferimento na região do tórax. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

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O atual namorado dela, de 47 anos, também foi atingido pelo agressor enquanto prestava os primeiros socorros à companheira. Ele ficou ferido e foi socorrido.

Segundo o relato de um guarda civil municipal, um homem procurou ajuda informando que uma mulher estava sendo esfaqueada na rua. A equipe foi até o local e encontrou o suspeito fugindo. Os agentes perseguiram o homem, que foi alcançado, imobilizado e algemado.

O suspeito foi identificado como ex-companheiro da vítima. Ele já tinha antecedentes criminais e, dias antes do crime, a Justiça havia concedido uma medida protetiva em favor da mulher, que teria sido descumprida.

A faca foi apreendida e encaminhada para perícia. O homem permaneceu preso e deve passar por audiência de custódia nos próximos dias. O caso foi registrado como feminicídio consumado e tentativa de homicídio.

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