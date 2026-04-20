Morreu aos 94 anos, no último sábado (18), Geralda Aparecida Tonin Miron, conhecida por familiares e amigos como uma mulher de fé e dedicação à família. O falecimento comoveu moradores da região do Vale do Paraíba, onde ela construiu sua trajetória de vida.
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Nascida em 10 de maio de 1931, dona Geralda deixa um legado marcado por valores religiosos, convivência familiar e forte presença na comunidade. O corpo foi cremado no sábado (18), no Crematório Campo das Oliveiras, em Jacareí.
Nas redes sociais, parentes e amigos manifestaram pesar e prestaram homenagens. As mensagens destacam o carinho, a espiritualidade e a importância de dona Geralda na vida de quem conviveu com ela.
“Meus sentimentos à família, familiares e amigos. Muita luz do Senhor Jesus e que Deus conforte o coração de todos”, escreveu uma amiga.
Outra mensagem reforça o sentimento de perda: “Deus conforte o coração de vocês, família e amigos. Descanse em paz”.
Também houve manifestações de solidariedade direcionadas aos familiares, com votos de conforto neste momento de luto.