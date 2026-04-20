21 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem agride e fere mulher recém-operada em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de domingo (19), acusado de violência doméstica no bairro Cambury, costa sul de São Sebastião. O agressor atacou uma mulher que se recuperava de uma cirurgia recente, causando ferimentos graves.

A ocorrência foi registrada na Rua Piaú, no domingo (19). Policiais do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados e, ao chegarem à residência, tiveram a entrada autorizada pelas vítimas. No interior do imóvel, as equipes encontravam o agressor e as vítimas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Agressões

Uma das vítimas apresentava um corte profundo nos pés e torção no tornozelo além de gressões na região abdominal, local onde a vítima havia passado por uma cirurgia recentemente.

Uma segunda vítima também apresentava marcas de agressão nos braços e pernas. Em depoimento preliminar, ambas relataram que as agressões não foram um caso isolado e que viviam sob constante ameaça.

Durante a diligência, um adolescente que estava na casa relatou aos policiais que precisou intervir fisicamente e entrar em luta corporal com o criminoso para interromper o espancamento e salvar a vítima das agressões na região abdominal.

Prisão

As mulheres feridas foram socorridas pelas viaturas e levadas ao Hospital de Clínicas de Boiçucanga, onde receberam cuidados médicos e realizaram exames de corpo de delito.

O agressor foi detido ainda dentro da residência e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Ele foi autuado em flagrante com base na Lei Maria da Penha e permanece sob custódia, à disposição da Justiça. As circunstâncias que levaram ao início das agressões serão investigadas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários