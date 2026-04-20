Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de domingo (19), acusado de violência doméstica no bairro Cambury, costa sul de São Sebastião. O agressor atacou uma mulher que se recuperava de uma cirurgia recente, causando ferimentos graves.
A ocorrência foi registrada na Rua Piaú, no domingo (19). Policiais do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados e, ao chegarem à residência, tiveram a entrada autorizada pelas vítimas. No interior do imóvel, as equipes encontravam o agressor e as vítimas.
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Agressões
Uma das vítimas apresentava um corte profundo nos pés e torção no tornozelo além de gressões na região abdominal, local onde a vítima havia passado por uma cirurgia recentemente.
Uma segunda vítima também apresentava marcas de agressão nos braços e pernas. Em depoimento preliminar, ambas relataram que as agressões não foram um caso isolado e que viviam sob constante ameaça.
Durante a diligência, um adolescente que estava na casa relatou aos policiais que precisou intervir fisicamente e entrar em luta corporal com o criminoso para interromper o espancamento e salvar a vítima das agressões na região abdominal.
Prisão
As mulheres feridas foram socorridas pelas viaturas e levadas ao Hospital de Clínicas de Boiçucanga, onde receberam cuidados médicos e realizaram exames de corpo de delito.
O agressor foi detido ainda dentro da residência e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Ele foi autuado em flagrante com base na Lei Maria da Penha e permanece sob custódia, à disposição da Justiça. As circunstâncias que levaram ao início das agressões serão investigadas.