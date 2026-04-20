Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de domingo (19), acusado de violência doméstica no bairro Cambury, costa sul de São Sebastião. O agressor atacou uma mulher que se recuperava de uma cirurgia recente, causando ferimentos graves.

A ocorrência foi registrada na Rua Piaú, no domingo (19). Policiais do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados e, ao chegarem à residência, tiveram a entrada autorizada pelas vítimas. No interior do imóvel, as equipes encontravam o agressor e as vítimas.

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Agressões