A semana será seca, com calor acima da média e sem chuva no Vale do Paraíba e Litoral Norte, segundo previsão do pesquisador e meteorologista do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Gustavo Escobar, que aponta máximas elevadas, pouca nebulosidade e predomínio de tempo firme pelos próximos sete dias.
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De acordo com Escobar, a condição é provocada por um sistema de alta pressão em médios níveis da atmosfera, que domina grande parte do Sudeste, inclusive toda a região. Esse padrão favorece pouca formação de nuvens, reduz a chance de chuva e mantém as temperaturas máximas entre 2°C e 4°C acima dos valores médios climatológicos.
No interior do Vale, as mínimas devem ficar entre 15°C e 16°C, com máximas na casa dos 30°C. No Litoral Norte, as mínimas oscilam entre 18°C e 20°C, com máximas perto de 28°C. Já em Campos do Jordão e arredores, a previsão indica manhãs mais frias, entre 9°C e 12°C, e tardes com cerca de 22°C.
Tempo seco e calor
Segundo Escobar, o cenário previsto é bastante típico do outono e do inverno no Sudeste, quando a circulação anticiclônica passa a dominar o tempo por vários dias. Nesse contexto, os principais mecanismos de chuva ficam restritos à chegada de sistemas frontais, o que não aparece na previsão para a região neste momento.
Com isso, o sol deve predominar na maior parte da semana, com pouca nebulosidade e alguma neblina no começo das manhãs. Essa névoa tende a se dissipar ao longo do dia, abrindo espaço para forte radiação solar e para a elevação das temperaturas máximas à tarde.
Mesmo com mínimas mais agradáveis, o ar seco segue como um dos pontos de atenção. Escobar afirma que a umidade relativa ainda não deve atingir níveis críticos, mas já há registro de focos de incêndio em algumas áreas, sinal claro de que a estação seca começa a se impor na paisagem regional.
Semana sem chuva e neblina matinal
No Litoral Norte, pode haver aumento de neblina entre a tarde e a noite em áreas próximas à divisa com o Rio de Janeiro, em função de ventos do quadrante sul e sudoeste. Ainda assim, não há previsão de chuva.
No interior do Vale, a tendência é de estabilidade completa ao longo dos próximos dias. O mesmo vale para Campos do Jordão e arredores, onde o frio de manhã deve contrastar com tardes mais abertas e secas.
Na prática, a previsão indica uma semana de padrão repetido: amanhecer agradável, sol forte, calor acima da média e ausência de sistemas frontais capazes de romper esse bloqueio atmosférico.