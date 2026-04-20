A semana será seca, com calor acima da média e sem chuva no Vale do Paraíba e Litoral Norte, segundo previsão do pesquisador e meteorologista do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Gustavo Escobar, que aponta máximas elevadas, pouca nebulosidade e predomínio de tempo firme pelos próximos sete dias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com Escobar, a condição é provocada por um sistema de alta pressão em médios níveis da atmosfera, que domina grande parte do Sudeste, inclusive toda a região. Esse padrão favorece pouca formação de nuvens, reduz a chance de chuva e mantém as temperaturas máximas entre 2°C e 4°C acima dos valores médios climatológicos.