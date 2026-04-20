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RETORNO DO FERIADO

Rodovias paulistas devem receber 3,7 milhões de veículos amanhã

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/DER-SP
Imagem ilustrativa
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O feriado prolongado de Tiradentes chega à sua reta final com movimentação intensa nas rodovias estaduais paulistas. Nesta segunda-feira, dia 20, o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) mantém o monitoramento total dos 12,1 mil quilômetros de malha não concedida com estimativa de que 17,4 milhões de veículos circulem pelo estado até o fim da operação, amanhã (21).

O volume esperado é 11,2% superior ao registrado em 2025.

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Para garantir a fluidez do tráfego e o suporte aos motoristas, o órgão mobilizou um contingente de 1.433 colaboradores e 310 veículos de apoio, incluindo guinchos leves e pesados, caminhonetes e viaturas de inspeção.

Litoral e interior

O maior esforço operacional concentra-se nas regiões serrana e litorânea. Para as rodovias Rio-Santos (SP 055), Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123), Oswaldo Cruz (SP 125) e Oswaldo Barbosa Guisard (SP 046), foram destacados 363 profissionais e 90 viaturas.

Retorno

Nesta segunda-feira (20), a previsão indica que rodovias como a SP 055 e a SP 123 recebam, cada uma, cerca de 25 mil a 29 mil veículos. No entanto, o maior fluxo é esperado para esta terça-feira (21), feriado de Tiradentes, quando o retorno para a capital deve elevar os números para mais de 30 mil veículos em cada um dos principais acessos litorâneos e de montanha.

Nas demais rodovias administradas pelo DER em todo o estado, o volume de tráfego esperado para hoje é de aproximadamente 2,9 milhões de veículos, subindo para 3,7 milhões amanhã durante o pico do retorno.

Orientações 

Para quem ainda está na estrada ou planeja a volta, o DER recomenda utilizar os horários de menor movimento, que hoje se estendem até as 22h. Amanhã, a orientação é evitar o período da tarde, quando a concentração de veículos deve ser máxima.

Em situações de emergência ou necessidade de auxílio mecânico, o usuário pode acionar o DER gratuitamente, 24 horas por dia, pelo telefone 0800 055 5510.

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