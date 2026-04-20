O feriado prolongado de Tiradentes chega à sua reta final com movimentação intensa nas rodovias estaduais paulistas. Nesta segunda-feira, dia 20, o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) mantém o monitoramento total dos 12,1 mil quilômetros de malha não concedida com estimativa de que 17,4 milhões de veículos circulem pelo estado até o fim da operação, amanhã (21).

O volume esperado é 11,2% superior ao registrado em 2025.

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