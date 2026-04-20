Com o feriado prolongado de Tiradentes entrando em sua reta final, a Concessionária Tamoios mantém o esquema especial de operação para garantir o retorno seguro dos cerca de 195 mil veículos que circularam pela rodovia desde a última sexta-feira (17).

Nesta segunda-feira (20), as ações seguem intensificadas com aumento de efetivo, guinchos extras e contingenciamento nas praças de pedágio. A expectativa é que o fluxo de veículos aumente consideravelmente a partir de amanhã, feriado nacional.

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Horários de pico e retorno