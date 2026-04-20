20 de abril de 2026
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195 MIL VEÍCULOS

Tamoios segue em operação especial até o fim do feriado

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Tamoios
Rodovia dos Tamoios
Rodovia dos Tamoios

Com o feriado prolongado de Tiradentes entrando em sua reta final, a Concessionária Tamoios mantém o esquema especial de operação para garantir o retorno seguro dos cerca de 195 mil veículos que circularam pela rodovia desde a última sexta-feira (17).

Nesta segunda-feira (20), as ações seguem intensificadas com aumento de efetivo, guinchos extras e contingenciamento nas praças de pedágio. A expectativa é que o fluxo de veículos aumente consideravelmente a partir de amanhã, feriado nacional.

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Horários de pico e retorno

Para quem planeja a viagem de volta, os operadores alertam para os períodos de maior concentração de tráfego no sentido São José dos Campos:

  • Terça-feira (21): Fluxo intenso a partir das 12h.
  • Quarta-feira (22): Movimento acentuado das 6h às 12h.

Manutenções e obras

Para privilegiar a fluidez, as manutenções nos túneis no sentido litoral seguem suspensas até amanhã (21). Já no sentido São José dos Campos, as atividades que foram pausadas no domingo (19) serão retomadas apenas na quarta-feira (22), a partir das 14h.

Pedágio e free flow

A concessionária reforça as opções de pagamento para evitar filas:

  • TAGs: Uso das cabines automáticas (Veloe, ConectCar, Move Mais, Taggy ou Sem Parar).
  • Autoatendimento: Pagamento por aproximação (cartão ou celular) em cabines específicas.
  • Free Flow (Contorno Sul - km 13,5): O pedágio eletrônico segue operando normalmente (R$ 5,50). Quem não possui TAG deve regularizar o pagamento em até 15 dias via site (freeflowtamoios.com.br), app ou totens nos postos SAU (km 10,8 e 20).

Segurança nos túneis

Devido à complexidade dos novos trechos, a Tamoios orienta os motoristas a redobrarem a atenção dentro dos túneis:

  • Acenda os faróis e retire os óculos de sol antes de entrar;
  • Mantenha distância segura e evite trocas de faixa;
  • Em caso de congestionamento parado, desligue o motor se a parada exceder um minuto;
  • Em emergências, utilize o botão SOS no Aplicativo Tamoios ou o telefone 0800 545 0000.

Importante: Se o tráfego nos Contornos estiver muito carregado, a concessionária poderá fechar temporariamente o acesso aos túneis para evitar que veículos fiquem parados no interior das galerias, visando a segurança e renovação do ar.

Canais de apoio

Para informações em tempo real, acompanhe o Twitter @Tamoios099, a Rádio Web Tamoios ou utilize o Wi-Fi da rodovia para acessar o App oficial.

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