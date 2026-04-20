Um homem foi preso por descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira em um shopping de São José dos Campos, no Jardim América, segundo boletim registrado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) na tarde de sábado (18).

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De acordo com o registro, a vítima, de 41 anos, trabalhava em um quiosque dentro do centro comercial quando foi avisada pela gerente de que o ex-companheiro havia ido até o local para procurá-la.