Um homem foi preso por descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira em um shopping de São José dos Campos, no Jardim América, segundo boletim registrado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) na tarde de sábado (18).
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De acordo com o registro, a vítima, de 41 anos, trabalhava em um quiosque dentro do centro comercial quando foi avisada pela gerente de que o ex-companheiro havia ido até o local para procurá-la.
Segundo o relato dela à polícia, o homem, de 22 anos, voltou ao estabelecimento depois que ela registrou o ponto e a ameaçou na frente de uma colega de trabalho, o que a fez temer por sua integridade física.
Acionados para a ocorrência, os policiais militares informaram que a mulher apresentou a medida protetiva em vigor e que o abordado confirmou ter ciência da ordem judicial. Ainda assim, segundo o boletim, ele se aproximou da ex-companheira e, por isso, acabou levado à DDM.
Segundo a vítima, o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento. No depoimento, ela afirmou que, dias antes, ele teria ficado em frente à casa dela da noite até a manhã seguinte. Depois, passou a procurá-la no trabalho e a insistir em contato, mesmo com a medida protetiva em vigor.
Versão do suspeito
O suspeito disse à polícia que tinha conhecimento da ordem judicial, mas alegou que a própria ofendida mantinha contato com ele e que a comunicação entre os dois continuava de forma consensual. Também negou ameaças físicas, embora tenha admitido que, em determinado momento, disse que quebraria o celular da ex.
Ao analisar os relatos, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto na Lei Maria da Penha.
O boletim informa que não houve agressão física nessa ocorrência, mas a vítima relatou palavras intimidatórias e disse que temeu pela própria segurança. O delegado também deixou registrado que a medida protetiva era de conhecimento do suspeito, fator central para a autuação em flagrante.
Segundo o documento, não houve arbitramento de fiança na delegacia. O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Caçapava e deveria passar por audiência de custódia.
A Polícia Civil ainda representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, como forma de garantir o cumprimento das medidas de proteção e preservar a ordem pública.