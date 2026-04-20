Morreu a segunda vítima do grave acidente entre dois carros na rodovia Carvalho Pinto (SP-070), no limite entre Guararema e Jacareí, na altura do km 69. A colisão ocorreu na tarde de sábado (18).

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Trata-se de um homem de 25 anos que foi socorrido e encaminhado, em estado grave, para o Hospital Luzia Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, mas não resistiu e morreu.