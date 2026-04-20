Morreu a segunda vítima do grave acidente entre dois carros na rodovia Carvalho Pinto (SP-070), no limite entre Guararema e Jacareí, na altura do km 69. A colisão ocorreu na tarde de sábado (18).
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Trata-se de um homem de 25 anos que foi socorrido e encaminhado, em estado grave, para o Hospital Luzia Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, mas não resistiu e morreu.
Uma mulher de 27 anos morreu no local. Ela estava no carro que capotou e acabou sendo arremessada para fora do veículo. Não há informações sobre o estado de saúde das outras quatro vítimas, que têm entre 24 e 47 anos.
A ocorrência foi atendida pela concessionária Ecovias Leste Paulista e mobilizou equipes de resgate, incluindo o helicóptero Águia da Polícia Militar.
Como foi o acidente
O acidente aconteceu por volta das 15h15, em um trecho de pista dupla no sentido oeste, sob condições climáticas favoráveis.
Segundo dados apurados no local, o condutor do Hyundai HB 20 trafegava pela alça de retorno para acessar o sentido Guararema quando realizou a parada obrigatória, segundo a sinalização de "pare".
Na sequência, ao adentrar a via, o carro foi atingido transversalmente pela SUV Jeep, que trafegava pela faixa 2 de rolamento na rodovia Nicola Capucci.
A mulher que morreu no local e o homem socorrido em estado grave, e que depois morreu no hospital, estavam no Hyundai, além de mais dois feridos. Outras duas pessoas feridas estavam no Jeep.
O helicóptero Águia pousou às 15h29 para auxiliar no atendimento da ocorrência e deixou o local por volta das 16h28, após o resgate das vítimas.
Duas pessoas foram levadas para a Santa Casa de Mogi das Cruzes, uma vítima foi encaminhada para o Hospital Luzia Pinho Melo, também em Mogi, e duas pessoas foram socorridas e levadas para a Santa Casa de Jacareí.
A Polícia Civil informou que os motoristas dos dois carros fizeram exames que comprovaram que não haviam ingerido bebida alcoólica. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e vai ser investigado.