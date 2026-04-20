Dois homens foram presos e drogas apreendidas durante ação da Polícia Militar em Cachoeira Paulista.
A ação ocorreu no sábado (19), quando a Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhava os bairros Centro e Pitéu.
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Dois suspeitos foram presos e com eles, foram localizados 1.367 eppendorfs de cocaína, uma porção de cocaína a granel, um tijolo de maconha, 52 microtubos de crack e 1.080 eppendorfs vazios.
Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 1.100 em espécie, três balanças de precisão, um aparelho celular e diversos utensílios utilizados para o preparo e para embalagem das drogas.
Eles foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Guaratinguetá, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.