20 de abril de 2026
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Polícia prende 2 e apreende cocaína, maconha e crack em Cachoeira

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Apreensões em Cachoeira Paulista
Apreensões em Cachoeira Paulista

Dois homens foram presos e drogas apreendidas durante ação da Polícia Militar em Cachoeira Paulista.

A ação ocorreu no sábado (19), quando a Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhava os bairros Centro e Pitéu.

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Dois suspeitos foram presos e com eles, foram localizados 1.367 eppendorfs de cocaína, uma porção de cocaína a granel, um tijolo de maconha, 52 microtubos de crack e 1.080 eppendorfs vazios.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 1.100 em espécie, três balanças de precisão, um aparelho celular e diversos utensílios utilizados para o preparo e para embalagem das drogas.

Eles foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Guaratinguetá, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

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