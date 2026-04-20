Dois homens foram presos e drogas apreendidas durante ação da Polícia Militar em Cachoeira Paulista.

A ação ocorreu no sábado (19), quando a Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhava os bairros Centro e Pitéu.

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