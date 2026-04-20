Uma turista de 26 anos se feriu gravemente após uma queda em uma região costeira na Praia do Curral, em Ilhabela.

O acidente ocorreu no domingo, às 18h39, e o Corpo de Bombeiros foi acionado junto ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para prestar atendimento.

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