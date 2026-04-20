Uma turista de 26 anos se feriu gravemente após uma queda em uma região costeira na Praia do Curral, em Ilhabela.
O acidente ocorreu no domingo, às 18h39, e o Corpo de Bombeiros foi acionado junto ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para prestar atendimento.
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Turista de São Paulo, a mulher caiu de aproximadamente 3 metros de altura sobre as pedras e apresentou contusão facial, suspeita de fratura em membro superior e ferimento corto-contuso em membro inferior.
As equipes realizaram o atendimento pré-hospitalar, com estabilização da vítima, seguido de sua retirada de área de difícil acesso.
Após o resgate, a mulher foi deixada aos cuidados da equipe do Samu, que realizou o encaminhamento ao Hospital Municipal de Ilhabela.