20 de abril de 2026
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FOGO

Proprietário de imóvel fica ferido em incêndio em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Um incêndio atingiu uma residência na rua Júlio Lazarine, no bairro Praia das Palmeiras, em Caraguatatuba.

A Estação de Bombeiros foi acionada por volta das 16h20 de sábado (19) e, no local, constatou-se fogo na parte superior do imóvel.

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Após a extinção das chamas, o local foi deixado em segurança.

O proprietário, um homem de 35 anos, sofreu queimaduras em um dos braços, foi conduzido à unidade médica para atendimento especializado.

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