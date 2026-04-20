Um incêndio atingiu uma residência na rua Júlio Lazarine, no bairro Praia das Palmeiras, em Caraguatatuba.

A Estação de Bombeiros foi acionada por volta das 16h20 de sábado (19) e, no local, constatou-se fogo na parte superior do imóvel.

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