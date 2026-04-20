Um homem foi preso após ser abordado por policiais militares sob suspeita de furto de uma bicicleta no bairro Itaguá, em Ubatuba.

A prisão ocorreu no sábado (19), quando em abordagem, ele tentou fugir, mas foi alcançado e contido com uso de força e algemas.

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