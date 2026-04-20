20 de abril de 2026
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FURTO

PM persegue e prende ladrão de bicicleta em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Um homem foi preso após ser abordado por policiais militares  sob suspeita de furto de uma bicicleta no bairro Itaguá, em Ubatuba.

A prisão ocorreu no sábado (19), quando em abordagem, ele tentou fugir, mas foi alcançado e contido com uso de força e algemas.

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A bicicleta foi recuperada e devolvida à vítima. O autor do furto confessou o crime e foi conduzido à autoridade competente e permaneceu à disposição da Justiça.

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