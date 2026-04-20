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TRÁFICO DE DROGAS

Polícia desarticula ‘casa bomba’ do tráfico no Banhado, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões em casa do Banhado, São José dos Campos
Apreensões em casa do Banhado, São José dos Campos

Um imóvel abandonado na região do Banhado, em São José dos Campos, foi localizado pela polícia e identificado como um ponto de apoio estratégico para o tráfico de drogas na localidade.

Na noite de sábado (19), equipes da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram uma vistoria no local, situado na rua da Linha.

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No interior, além de um simulacro de fuzil e um de pistola, a equipe localizou as drogas, sendo:

  • 689 porções de maconha (500 g);

  • 640 g de cocaína;

250 gde crack;

  • 15 gde ecstasy.

    • Além disso, foram encontrados 2 mil eppendorfs vazios. Os achados indicaram que o local servia para preparo, armazenamento e comercialização de entorpecentes.

    Ninguém foi preso durante a ação.

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