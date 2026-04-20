Um imóvel abandonado na região do Banhado, em São José dos Campos, foi localizado pela polícia e identificado como um ponto de apoio estratégico para o tráfico de drogas na localidade.
Na noite de sábado (19), equipes da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram uma vistoria no local, situado na rua da Linha.
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No interior, além de um simulacro de fuzil e um de pistola, a equipe localizou as drogas, sendo:
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689 porções de maconha (500 g);
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640 g de cocaína;
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250 gde crack;
15 gde ecstasy.
Além disso, foram encontrados 2 mil eppendorfs vazios. Os achados indicaram que o local servia para preparo, armazenamento e comercialização de entorpecentes.
Ninguém foi preso durante a ação.