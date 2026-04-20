Um imóvel abandonado na região do Banhado, em São José dos Campos, foi localizado pela polícia e identificado como um ponto de apoio estratégico para o tráfico de drogas na localidade.

Na noite de sábado (19), equipes da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram uma vistoria no local, situado na rua da Linha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp