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ACIDENTE

Motociclista fica ferido após colisão com carro em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Acidente na avenida dos Astronautas
Acidente na avenida dos Astronautas

Um motociclista ficou ferido em um acidente registrado na noite desta sexta-feira (17), na zona leste de São José dos Campos.

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De acordo com informações preliminares, a moto colidiu contra um carro na avenida dos Astronautas. Com o impacto, o condutor da motocicleta sofreu ferimentos e precisou de atendimento.

Equipes de resgate foram acionadas para prestar socorro à vítima. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motociclista.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.

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