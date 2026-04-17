Um motociclista ficou ferido em um acidente registrado na noite desta sexta-feira (17), na zona leste de São José dos Campos.

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De acordo com informações preliminares, a moto colidiu contra um carro na avenida dos Astronautas. Com o impacto, o condutor da motocicleta sofreu ferimentos e precisou de atendimento.