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TRAGÉDIA

Joice, 37 anos, mãe de 2 filhos, morre após trágico acidente

Por Da Redação | Itajaí (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Joice, 37 anos, mãe de 2 filhos, morre após trágico acidente
Joice, 37 anos, mãe de 2 filhos, morre após trágico acidente

A morte de uma mulher de 37 anos após um acidente de moto gerou comoção e luto entre familiares e conhecidos. Ela deixa o marido e dois filhos pequenos, de 4 anos e 1 ano.

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O caso foi registrado no início do mês, na região central de Itajaí. A vítima, identificada como Joice Oliveira, sofreu o acidente no dia 2 de abril e foi socorrida com ferimentos graves.

Após dias internada, ela não resistiu às complicações e morreu na quinta-feira (16). A notícia mobilizou a comunidade, sobretudo pela situação dos filhos, que perderam a mãe ainda na infância.

O episódio reforça o alerta sobre os riscos no trânsito e a importância de cuidados redobrados, especialmente para motociclistas.

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