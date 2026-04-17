A morte de uma mulher de 37 anos após um acidente de moto gerou comoção e luto entre familiares e conhecidos. Ela deixa o marido e dois filhos pequenos, de 4 anos e 1 ano.

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O caso foi registrado no início do mês, na região central de Itajaí. A vítima, identificada como Joice Oliveira, sofreu o acidente no dia 2 de abril e foi socorrida com ferimentos graves.