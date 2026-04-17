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FEMINICÍDIO

VÍDEO: em 12 minutos, homem mata garota em hotel

Por Da Redação | Chapecó (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
VÍDEO: em 12 minutos, homem mata garota em hotel
VÍDEO: em 12 minutos, homem mata garota em hotel

Imagens de câmeras de segurança registraram os momentos que antecederam e sucederam o assassinato de uma jovem de 24 anos, ocorrido durante a madrugada de quarta-feira (15). A vítima ainda tentou pedir ajuda após ser ferida, mas não resistiu.

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O crime aconteceu em uma pensão localizada na região central de Chapecó. As gravações mostram um homem subindo as escadas por volta de 1h20. Minutos depois, a jovem aparece já ferida, descendo e pedindo socorro. Outras mulheres saem dos quartos ao perceber a situação e tentam ajudá-la.

Cerca de 12 minutos após a chegada do suspeito, o crime já havia sido consumado. Na sequência das imagens, o homem surge sem camisa, passa pelo local onde a vítima estava caída na escada e foge.

Após deixar a pensão, o suspeito fugiu de carro e foi localizado horas depois no município de Galvão, a aproximadamente 100 quilômetros de distância.

O caso segue sob investigação das autoridades, que analisam as imagens e demais provas para esclarecer as circunstâncias do homicídio.

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