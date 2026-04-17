Imagens de câmeras de segurança registraram os momentos que antecederam e sucederam o assassinato de uma jovem de 24 anos, ocorrido durante a madrugada de quarta-feira (15). A vítima ainda tentou pedir ajuda após ser ferida, mas não resistiu.

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O crime aconteceu em uma pensão localizada na região central de Chapecó. As gravações mostram um homem subindo as escadas por volta de 1h20. Minutos depois, a jovem aparece já ferida, descendo e pedindo socorro. Outras mulheres saem dos quartos ao perceber a situação e tentam ajudá-la.