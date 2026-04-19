Uma guarda civil metropolitana de 34 anos foi encontrada morta na madrugada de domingo (19), na Rodovia dos Imigrantes, na capital paulista, caída ao lado de sua moto.
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A Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender o que parecia ser um acidente de trânsito. Ao chegar ao local, policiais militares encontraram a guarda Sara Andrade dos Reis caída no asfalto, atingida por pelo menos dois disparos e já sem vida.
A SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) informou que ela pilotava uma moto quando foi abordada e baleada por criminosos. A guarda trafegava na alça de acesso ao viaduto Matheus Torloni, na região do Jabaquara, na zona sul da cidade.
Ainda de acordo com a secretaria, a agente estava sem a respectiva arma, que teria sido levada pelos suspeitos. Sara fazia parte da Inspetoria Regional Jabaquara e estava na corporação desde 2023.
Hipótese de latrocínio
A GCM publicou uma nota de pesar e se solidarizou com familiares, amigos e companheiros de trabalho. Sara dedicou-se "com compromisso, responsabilidade e espírito público ao serviço da segurança urbana e à proteção da população paulistana", disse a instituição.
A Polícia Civil investiga a hipótese de latrocínio. O DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa) assumiu a apuração do caso. O local do crime passou por perícia, e a polícia tenta agora identificar os suspeitos. Ninguém foi preso até agora.
* Com informações do UOL