Uma guarda civil metropolitana de 34 anos foi encontrada morta na madrugada de domingo (19), na Rodovia dos Imigrantes, na capital paulista, caída ao lado de sua moto.

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A Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender o que parecia ser um acidente de trânsito. Ao chegar ao local, policiais militares encontraram a guarda Sara Andrade dos Reis caída no asfalto, atingida por pelo menos dois disparos e já sem vida.