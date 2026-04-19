A Polícia Militar prendeu um homem procurado pela Justiça na tarde desse sábado (18), em São José dos Campos. A captura ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado por equipes do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na rua Alagoas.

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De acordo com a corporação, os policiais abordaram o suspeito após notarem comportamento considerado suspeito. Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar os dados do indivíduo, foi identificado um mandado de prisão em aberto com base no artigo 528 do Código de Processo Civil – sentença de alimentos.