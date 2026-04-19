Dois homens foram presos por tráfico de drogas na noite de sábado (18), em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba. A ação foi realizada por equipes da Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento nos bairros Centro e Pitéu.

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De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos foram abordados após levantarem suspeitas durante a operação. Com eles, os policiais localizaram uma grande quantidade de entorpecentes e materiais utilizados no preparo e comercialização das drogas.