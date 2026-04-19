Dois homens foram presos por tráfico de drogas na noite de sábado (18), em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba. A ação foi realizada por equipes da Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento nos bairros Centro e Pitéu.
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De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos foram abordados após levantarem suspeitas durante a operação. Com eles, os policiais localizaram uma grande quantidade de entorpecentes e materiais utilizados no preparo e comercialização das drogas.
Ao todo, foram apreendidos 1.367 eppendorfs de cocaína, uma porção da droga a granel, um tijolo de maconha, 52 microtubos de crack e 1.080 eppendorfs vazios. Também foram recolhidos R$ 1.100 em dinheiro, três balanças de precisão, um celular e diversos utensílios relacionados ao tráfico.
A ocorrência foi encaminhada para a Central de Polícia Judiciária de Guaratinguetá, onde os dois suspeitos permaneceram presos e à disposição da Justiça.
A Polícia Militar reforça que ações de patrulhamento intensificado seguem sendo realizadas na região com o objetivo de combater o tráfico de drogas e aumentar a segurança da população.