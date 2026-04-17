Após a eliminação na segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista, o São José começou a disputar jogadores e iniciou a reformulação do elenco que disputará a Copa Paulista no segundo semestre.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O clube anunciou a rescisão de contrato com quatro jogadores do elenco profissional, indicando uma movimentação mais ampla visando a sequência da temporada.