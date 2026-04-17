18 de abril de 2026
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MARTINS PEREIRA

Barca da Águia: São José dispensa 4 após eliminação na A-2

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Carlos Henrique/SJEC
O atacante Clessione está na lista
O atacante Clessione está na lista

Após a eliminação na segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista, o São José começou a disputar jogadores e iniciou a reformulação do elenco que disputará a Copa Paulista no segundo semestre.

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 O clube anunciou a rescisão de contrato com quatro jogadores do elenco profissional, indicando uma movimentação mais ampla visando a sequência da temporada.

Os atletas Rikelmi, Michael Paulista, Clessione e Danilo Fidélis não fazem mais parte do grupo da Águia do Vale. Em comunicado oficial, o clube confirmou os desligamentos e agradeceu pelos serviços prestados, desejando sucesso aos jogadores na continuidade de suas carreiras.

De acordo com a direção, as situações contratuais dos atletas estão sendo analisadas individualmente. O objetivo é adequar o grupo para os desafios que o São José terá pela frente, tanto dentro quanto fora de campo.

E a Águia ainda não definiu se o técnico Jorge Castilho, contratado durante a Série A-2, continuará no comando do clube no segundo semestre.

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