Após a eliminação na segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista, o São José começou a disputar jogadores e iniciou a reformulação do elenco que disputará a Copa Paulista no segundo semestre.
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O clube anunciou a rescisão de contrato com quatro jogadores do elenco profissional, indicando uma movimentação mais ampla visando a sequência da temporada.
Os atletas Rikelmi, Michael Paulista, Clessione e Danilo Fidélis não fazem mais parte do grupo da Águia do Vale. Em comunicado oficial, o clube confirmou os desligamentos e agradeceu pelos serviços prestados, desejando sucesso aos jogadores na continuidade de suas carreiras.
De acordo com a direção, as situações contratuais dos atletas estão sendo analisadas individualmente. O objetivo é adequar o grupo para os desafios que o São José terá pela frente, tanto dentro quanto fora de campo.
E a Águia ainda não definiu se o técnico Jorge Castilho, contratado durante a Série A-2, continuará no comando do clube no segundo semestre.