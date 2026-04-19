Foi identificado o motociclista que morreu ao se chocar contra cavalos no acesso à rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté, na noite desse sábado (18). A vítima é Julerson Carlos Ferreira de Faria, 36 anos.
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De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta de 21h30, no acesso à rodovia, no km 5, em área rural de Taubaté. A Polícia Militar foi acionada e, no local, recebeu a informação de que havia três cavalos soltos sobre a pista no momento da colisão.
Segundo o registro policial, Julerson pilotava uma Honda XRE 300 quando houve o choque com os animais. Com o impacto, ele e a mulher, que estava na garupa da moto, foram arremessados ao solo. O óbito do condutor foi constatado às 22h15 pelo médico que atendeu a ocorrência.
A mulher também ficou ferida no acidente. Ela foi socorrida por uma equipe do Samu e levada ao hospital, onde permanecia internada em estado grave e inconsciente no momento do registro policial.
Investigação
O boletim aponta que um funcionário da concessionária Ecopistas confirmou à polícia a presença de três equinos na pista. Segundo o relato, os animais colidiram com a motocicleta, o que provocou a queda das vítimas.
A Polícia Civil classificou a ocorrência, nesta etapa inicial, como morte suspeita e morte acidental. O plantão também requisitou exames periciais ao IML (Instituto Médico Legal) e perícia do Instituto de Criminalística no local do acidente.
O ponto mais grave da ocorrência é a presença de animais de grande porte em uma via de circulação de veículos. A investigação deve apurar a dinâmica completa da colisão e também a responsabilidade pela presença dos cavalos no acesso da rodovia.