20 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RODOVIA EM TAUBATÉ

Adeus, Julerson: motociclista morre no Vale após bater em cavalos

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vítima é Julerson Carlos Ferreira de Faria, 36 anos
Vítima é Julerson Carlos Ferreira de Faria, 36 anos

Foi identificado o motociclista que morreu ao se chocar contra cavalos no acesso à rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté, na noite desse sábado (18). A vítima é Julerson Carlos Ferreira de Faria, 36 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta de 21h30, no acesso à rodovia, no km 5, em área rural de Taubaté. A Polícia Militar foi acionada e, no local, recebeu a informação de que havia três cavalos soltos sobre a pista no momento da colisão.

Segundo o registro policial, Julerson pilotava uma Honda XRE 300 quando houve o choque com os animais. Com o impacto, ele e a mulher, que estava na garupa da moto, foram arremessados ao solo. O óbito do condutor foi constatado às 22h15 pelo médico que atendeu a ocorrência.

A mulher também ficou ferida no acidente. Ela foi socorrida por uma equipe do Samu e levada ao hospital, onde permanecia internada em estado grave e inconsciente no momento do registro policial.

Investigação

O boletim aponta que um funcionário da concessionária Ecopistas confirmou à polícia a presença de três equinos na pista. Segundo o relato, os animais colidiram com a motocicleta, o que provocou a queda das vítimas.

A Polícia Civil classificou a ocorrência, nesta etapa inicial, como morte suspeita e morte acidental. O plantão também requisitou exames periciais ao IML (Instituto Médico Legal) e perícia do Instituto de Criminalística no local do acidente.

O ponto mais grave da ocorrência é a presença de animais de grande porte em uma via de circulação de veículos. A investigação deve apurar a dinâmica completa da colisão e também a responsabilidade pela presença dos cavalos no acesso da rodovia.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários