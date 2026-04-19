Foi identificado o motociclista que morreu ao se chocar contra cavalos no acesso à rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté, na noite desse sábado (18). A vítima é Julerson Carlos Ferreira de Faria, 36 anos.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta de 21h30, no acesso à rodovia, no km 5, em área rural de Taubaté. A Polícia Militar foi acionada e, no local, recebeu a informação de que havia três cavalos soltos sobre a pista no momento da colisão.