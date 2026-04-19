O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), fez críticas ao PT e disse que o presidente do partido, Gilberto Kassab, “seria perfeito” como candidato a vice em sua chapa. As declarações foram dada após missa no Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá, na manhã deste domingo (19).

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Caiado e Kassab participaram da missa, celebrada pelo arcebispo emérito de Aparecida e cardeal dom Raymundo Damasceno Assis.