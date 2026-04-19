O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), fez críticas ao PT e disse que o presidente do partido, Gilberto Kassab, “seria perfeito” como candidato a vice em sua chapa. As declarações foram dada após missa no Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá, na manhã deste domingo (19).
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Caiado e Kassab participaram da missa, celebrada pelo arcebispo emérito de Aparecida e cardeal dom Raymundo Damasceno Assis.
Segundo Caiado, que falou com a imprensa, Kassab como vice seria o “cenário ideal”. “Era perfeito, completo em tudo. Maior articulador. Já tenho o seu apoio. Pode ter certeza, isso daí fecharia com chave de ouro”, disse o político.
Ele afirmou ainda que as definições devem ocorrer até as convenções partidárias, previstas para julho. Por sua vez, Kassab disse que o assunto ainda será decidido.
Críticas ao PT
No evento, o ex-governador de Goiás criticou o legado dos governos do PT: “O PT governou o Brasil cinco mandatos. E aí? O que tem no Brasil? Facção? Corrupção? É o que progrediu”, afirmou.
Caiado também fez um crítica velada a Jair Bolsonaro (PL). Sem citar diretamente o ex-presidente, citou o slogan utilizado por ele nas eleições de 2018: “Muita gente chegou ao Palácio dizendo: ‘menos Brasília e mais Brasil’ e não aconteceu nada”.
O pré-candidato do PSD destacou a segurança como um dos principais desafios em uma eventual gestão e afirmou que a população vive sem liberdade plena diante do avanço do crime organizado.
“Eu não posso imaginar um Brasil hoje, onde 60 milhões de brasileiros são reféns de faccionados. Isso não é liberdade. Isso não é Estado Democrático de Direito. Isso não é paz”, afirmou o pré-candidato.
Caiado esteve em Guaratinguetá ao lado do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para participar de uma cerimônia religiosa no Santuário de Frei Galvão.
O evento marcou a sanção simbólica de uma lei municipal de fomento ao santuário, que deve receber R$ 500 mil em emendas parlamentares para investir no turismo religioso. O projeto foi aprovado no início deste mês na Câmara Municipal.
“Um momento muito especial, um momento em que a gente sanciona a lei autorizada pela Câmara para que a gente possa celebrar termos de fomento com o Santuário de Frei Galvão. Isso vai permitir que a gente consiga investir recursos públicos para fomentar o turismo religioso em Guaratinguetá, tendo como grande parceiro do Santuário de Frei Galvão", afirmou o prefeito Junior Filippo (PSD), que também participou da celebração.