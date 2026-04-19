Câmera de segurança da UPA do Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos, mostra dois guardas civis municipais entrando na unidade com a bebê de 14 dias que havia engasgado. Ela foi salva por um dos guardas que aplicou na criança a manobra de desengasgo (Heimlich), revertendo a situação.

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Os agentes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da GCM atenderam a ocorrência durante um deslocamento de emergência e um imprevisto no caminho, que exigiu ação rápida da equipe.