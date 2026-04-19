20 de abril de 2026
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SOCORRO

VÍDEO: Bebê de 14 dias engasgada é salva pela GCM em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMSJC
Câmera mostra momento que guardas entram com a criança na UPA do Campo dos Alemães
Câmera mostra momento que guardas entram com a criança na UPA do Campo dos Alemães

Câmera de segurança da UPA do Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos, mostra dois guardas civis municipais entrando na unidade com a bebê de 14 dias que havia engasgado. Ela foi salva por um dos guardas que aplicou na criança a manobra de desengasgo (Heimlich), revertendo a situação.

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Os agentes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da GCM atenderam a ocorrência durante um deslocamento de emergência e um imprevisto no caminho, que exigiu ação rápida da equipe.

A mãe, Érica Ferreira Silva, viveu momentos de desespero com a pequena Maitê Luísa, de apenas 14 dias. “Quase 2 da manhã, ela mamou, arrotou e coloquei pra dormir. Percebi que estava soltando leitinho. Levantei, bati nas costas e ela ficou roxinha”, contou.

Sem perder tempo, Érica pediu ajuda ao cunhado para seguir até a UPA do Campo dos Alemães, na região sul da cidade. No caminho, mais um susto: o carro ficou sem combustível.

Carro sem combustível

Foi então que o improvável aconteceu. Uma equipe da Romu, em patrulhamento pela região, surgiu no momento exato.

“Vi a viatura, fiz sinal e eles pararam. É difícil encontrar uma viatura na rua, a gente vê só pelas redes sociais… mas naquele momento pensei: ‘Meu Deus, a salvação chegou’”, disse.

Os agentes prestaram socorro imediato. O GCM Cordeiro, recém-formado na turma de 2025, realizou a manobra de desengasgo (Heimlich) ainda no local, revertendo a situação. A emoção também tomou conta da equipe, que contava ainda com os guardas Trindade, Pablo e Antônio Santos.

“Na hora, percebi eles emocionados”, relembra Érica. “Quando eles pegaram minha filha no colo, fiquei tranquila. Sentia que iam salvar ela”.

Na sequência, a equipe levou mãe e filha até a UPA, onde a bebê recebeu atendimento e permaneceu em observação.

Atendimento de emergência

Em casos de engasgo em bebês, agir rápido é fundamental. Se a criança não consegue chorar, tossir ou emitir sons e está com coloração azulada/acinzentada, ligue imediatamente para o Samu (192) ou Corpo de Bombeiros (193) e, se possível, deixe no viva-voz para receber orientações.

Enquanto a ajuda não chega, inicie a manobra de desengasgo (veja vídeo aqui): cinco tapinhas nas costas (com o bebê de bruços e a cabeça mais baixa) e depois cinco compressões no peito. Repita até a respiração voltar ao normal.

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