Uma recém-nascida foi salva de um engasgo por guardas civis municipais de São José dos Campos, na na madrugada deste domingo (19). Os agentes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) atenderam a ocorrência durante um deslocamento de emergência e um imprevisto no caminho, que exigiu ação rápida da equipe.

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A mãe, Érica Ferreira Silva, viveu momentos de desespero com a pequena Maitê Luísa, de apenas 14 dias. “Quase 2 da manhã, ela mamou, arrotou e coloquei pra dormir. Percebi que estava soltando leitinho. Levantei, bati nas costas e ela ficou roxinha”, contou.