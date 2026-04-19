Uma recém-nascida foi salva de um engasgo por guardas civis municipais de São José dos Campos, na na madrugada deste domingo (19). Os agentes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) atenderam a ocorrência durante um deslocamento de emergência e um imprevisto no caminho, que exigiu ação rápida da equipe.
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A mãe, Érica Ferreira Silva, viveu momentos de desespero com a pequena Maitê Luísa, de apenas 14 dias. “Quase 2 da manhã, ela mamou, arrotou e coloquei pra dormir. Percebi que estava soltando leitinho. Levantei, bati nas costas e ela ficou roxinha”, contou.
Sem perder tempo, Érica pediu ajuda ao cunhado para seguir até a UPA do Campo dos Alemães, na região sul da cidade. No caminho, mais um susto: o carro ficou sem combustível.
Equipe da Romu em patrulha
Foi então que o improvável aconteceu. Uma equipe da Romu, em patrulhamento pela região, surgiu no momento exato.
“Vi a viatura, fiz sinal e eles pararam. É difícil encontrar uma viatura na rua, a gente vê só pelas redes sociais… mas naquele momento pensei: ‘Meu Deus, a salvação chegou’”, disse.
Os agentes prestaram socorro imediato. O GCM Cordeiro, recém-formado na turma de 2025, realizou a manobra de desengasgo (Heimlich) ainda no local, revertendo a situação. A emoção também tomou conta da equipe.
“Na hora, percebi eles emocionados”, relembra Érica. “Quando eles pegaram minha filha no colo, fiquei tranquila. Sentia que iam salvar ela”.
Na sequência, a equipe levou mãe e filha até a UPA, onde a bebê recebeu atendimento e permaneceu em observação.
Atendimento de emergência
Em casos de engasgo em bebês, agir rápido é fundamental. Se a criança não consegue chorar, tossir ou emitir sons e está com coloração azulada/acinzentada, ligue imediatamente para o Samu (192) ou Corpo de Bombeiros (193) e, se possível, deixe no viva-voz para receber orientações.
Enquanto a ajuda não chega, inicie a manobra de desengasgo (veja vídeo aqui): cinco tapinhas nas costas (com o bebê de bruços e a cabeça mais baixa) e depois cinco compressões no peito. Repita até a respiração voltar ao normal.
Evite colocar os dedos na boca da criança ou sacudi-la. Manter a calma e agir rapidamente pode salvar vidas.