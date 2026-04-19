"Deus os abençoe e vamos dançar", ecoaram os alto-falantes em Buenos Aires, em inglês, antes de o padre Guilherme Peixoto, trajado com a sua roupa de ofício, soltar as primeiras batidas do palco montado na Praça de Maio nesse sábado (18), em um show gratuito que reuniu idosos e jovens, famílias e casais, cristãos e seculares.

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O primeiro show na Argentina do sacerdote português que viralizou com sua mistura de música sacra e eletrônica foi uma homenagem ao papa Francisco, morto em 21 de abril de 2025 aos 88 anos, após mais de uma década à frente da Igreja Católica.