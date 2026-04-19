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RELIGIÃO E MÚSICA

Padre DJ toca até Bad Bunny em homenagem a Francisco na Argentina

Por Da redação | Buenos Aires
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Instagram
Padre Guilherme ficou conhecido na Jornada Mundial da Juventude de 2023
Padre Guilherme ficou conhecido na Jornada Mundial da Juventude de 2023

"Deus os abençoe e vamos dançar", ecoaram os alto-falantes em Buenos Aires, em inglês, antes de o padre Guilherme Peixoto, trajado com a sua roupa de ofício, soltar as primeiras batidas do palco montado na Praça de Maio nesse sábado (18), em um show gratuito que reuniu idosos e jovens, famílias e casais, cristãos e seculares.

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O primeiro show na Argentina do sacerdote português que viralizou com sua mistura de música sacra e eletrônica foi uma homenagem ao papa Francisco, morto em 21 de abril de 2025 aos 88 anos, após mais de uma década à frente da Igreja Católica.

"Será uma noite de música, encontro e gratidão pela vida e pela mensagem do nosso querido papa argentino, que sempre mostrou misericórdia a Deus", afirmou Peixoto em um vídeo de convite ao show em suas redes sociais.

Combinação inusitada de estilos

O sucesso se deve à combinação inusitada de estilos musicais no setlist do padre, cujos shows poderiam ser facilmente confundidos com uma rave à primeira vista, não fossem os elementos religiosos do cenário e a batina usada pelo DJ. E o padre teve também auxílio do sagrado: em 2019, o próprio Francisco abençoou os fones de ouvido do português durante um encontro.

Daí em diante, foi só ascensão para o sacerdote, que explodiu de fato após a Jornada Mundial da Juventude, em 2023, quando animou o enorme público católico em Lisboa, no seu país natal, e ganhou fãs em todo o mundo — só no Instagram, são 2,8 milhões de seguidores.

O show começou pontualmente às 20h após a exibição de imagens do pontífice argentino nos telões instalados nas ruas adjacentes à praça. O repertório incluiu clássicos da música mundial, como "Knocking on Heaven's Door", um sample de "NUEVAYoL", sucesso do artista porto-riquenho Bad Bunny, e trechos de discursos do papa João Paulo 2º e de Francisco.

Estava na playlist também o tema musical do Super Mario Bros, jogo do mais famoso personagem da Nintendo, e "Solo le Pido a Dios", canção do músico argentino León Gieco que ficou famosa na voz de sua conterrânea Mercedes Sosa, em 1982.

* Com informações da Folha de S.Paulo

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