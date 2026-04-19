O Vale do Paraíba e o Litoral Norte registraram ao menos quatro mortes em acidentes de trânsito em um único dia, nesse sábado (18), em ocorrências distintas nas cidades de Taubaté, Ilhabela, Jacareí e na rodovia Carvalho Pinto, entre Guararema e Jacareí. Os casos acendem o alerta para a violência no trânsito na região.

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Em Taubaté, um motociclista de 36 anos morreu após colidir com cavalos soltos no acesso à rodovia Oswaldo Cruz, na altura do km 5, por volta das 21h30. Segundo o boletim de ocorrência, três equinos estavam na pista no momento do acidente. O impacto arremessou o condutor e a passageira, uma mulher de 39 anos, que foi socorrida em estado grave.