O Vale do Paraíba e o Litoral Norte registraram ao menos quatro mortes em acidentes de trânsito em um único dia, nesse sábado (18), em ocorrências distintas nas cidades de Taubaté, Ilhabela, Jacareí e na rodovia Carvalho Pinto, entre Guararema e Jacareí. Os casos acendem o alerta para a violência no trânsito na região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em Taubaté, um motociclista de 36 anos morreu após colidir com cavalos soltos no acesso à rodovia Oswaldo Cruz, na altura do km 5, por volta das 21h30. Segundo o boletim de ocorrência, três equinos estavam na pista no momento do acidente. O impacto arremessou o condutor e a passageira, uma mulher de 39 anos, que foi socorrida em estado grave.
Já em Ilhabela, um motociclista morreu após bater contra um muro na rua Crispim Dias Pinto, no bairro Reino. O acidente ocorreu por volta das 3h40 da madrugada. Equipes do Samu constataram a morte no local. As circunstâncias da colisão ainda são desconhecidas.
Em Jacareí, um corpo foi encontrado no canteiro central da rodovia Dom Pedro 1º (SP-065), no km 7, durante a manhã. A vítima, possivelmente um andarilho, pode ter sido atropelada por um veículo que fugiu sem prestar socorro. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Leia mais: Carros são 80% em acidentes no Vale; motos acumulam 43% de mortes
Leia mais: Mortes no trânsito caem 23% no Vale; óbitos de motos sobem 20,5%
Leia mais: Taubaté e SJC entre as 15 cidades de SP com trânsito mais mortal
Carvalho Pinto
Outro acidente grave foi registrado na rodovia Carvalho Pinto (SP-070), no km 69, entre Guararema e Jacareí, durante a tarde. A colisão entre dois veículos deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas. Entre os feridos, uma vítima foi socorrida em estado grave e quatro tiveram ferimentos moderados. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para auxiliar no resgate.
As ocorrências, registradas em um intervalo de horas, reforçam a preocupação com a segurança viária no Vale do Paraíba, especialmente em trechos rodoviários e áreas urbanas com alto fluxo de veículos.