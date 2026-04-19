O novo arcebispo de Aparecida, dom Mário Antonio da Silva, se encontrou com dom Orlando Brandes e o clero da Arquidiocese de Aparecida na última quinta-feira (16), para uma breve conversa e apresentação. O encontro ocorreu na Pousada Bom Jesus e antecede a posse do novo arcebispo de Aparecida, marcada para o próximo dia 2 de maio.
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Na oportunidade, o arcebispo nomeado conheceu os padres que atuam nas 19 paróquias da arquidiocese e também se apresentou, falando sobre sua vida e sua missão.
O religioso está em Aparacida participando da 62ª Assembleia Geral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), no Santuário Nacional de Aparecida.
Em entrevista ao portal A12, dom Mário contou como foi esse momento de acolhida e apresentação.
“Foi um momento de alegria, proximidade, um momento muito fraterno. Agradeço a acolhida calorosa que me fizeram, se apresentando, dizendo de seus trabalhos e de suas atribuições. Eu até agora conhecia a Arquidiocese de Aparecida pelo mapa, pelas fotografias, mas agora já conheço um pouco mais ou bem mais através do clero, aqui presencialmente”, disse.
Parceria com padres
Ele também falou do trabalho fundamental de parceria entre os padres e o bispo, já que essa comunicação entre eles é muito necessária para o fortalecimento da missão na comunidade.
“A gente sabe que os padres são os delegados do bispo na missão, seja na paróquia, nas comunidades, nos santuários, nos seminários, nos serviços, enfim. Então isso me dá um privilégio, mas também um compromisso de poder caminhar com eles como pastor, em companhia de Dom Orlando, a exemplo dele na continuidade da missão que aqui se realiza de maneira muito frutuosa”, afirmou.
No encontro, dom Mário falou sobre a presença de Nossa Senhora em toda a sua vida. Desde a comunidade em que cresceu, chamada Nossa Senhora Aparecida, o seminário onde foi formado, que se chamava Nossa Senhora da Assunção e agora estará na Arquidiocese de Aparecida, e constantemente na Casa da Mãe Aparecida.
“Quero aqui em Aparecida continuar sendo um servidor do Reino de Deus, como foi Maria. O filho de Maria, muito amado. Ser aquele que é acolhido de Maria, e a exemplo de João no Evangelho, aquele que leva Maria para sua vida, não só para sua casa através da imagem, também, mas sobretudo, levar Maria na sua vida por aquilo que ela nos ensina nas passagens bíblicas e nas aparições, inclusive de Aparecida, de ser capaz de partilhar, saciar a fome, a sede e as necessidades das pessoas, é uma Mãe querida que nos ensina a liberdade e a dignidade da vida humana.”