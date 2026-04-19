O novo arcebispo de Aparecida, dom Mário Antonio da Silva, se encontrou com dom Orlando Brandes e o clero da Arquidiocese de Aparecida na última quinta-feira (16), para uma breve conversa e apresentação. O encontro ocorreu na Pousada Bom Jesus e antecede a posse do novo arcebispo de Aparecida, marcada para o próximo dia 2 de maio.

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Na oportunidade, o arcebispo nomeado conheceu os padres que atuam nas 19 paróquias da arquidiocese e também se apresentou, falando sobre sua vida e sua missão.