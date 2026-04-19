Um engavetamento entre três carros interdita a rodovia Presidente Dutra no km 131, em Caçapava, na manhã deste domingo (19), no sentido Rio de Janeiro. O acidente provocou longo congestionamento ao motorista que seguia pela rodovia.

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Segundo as informações iniciais, o acidente aconteceu por volta de 8h40. Às 9h30, uma das pistas foi liberada, o que permitiu algum alívio no fluxo. Já às 10h30, a pista foi totalmente liberada após a remoção dos veículos envolvidos.