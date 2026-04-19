Um engavetamento entre três carros interdita a rodovia Presidente Dutra no km 131, em Caçapava, na manhã deste domingo (19), no sentido Rio de Janeiro. O acidente provocou longo congestionamento ao motorista que seguia pela rodovia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo as informações iniciais, o acidente aconteceu por volta de 8h40. Às 9h30, uma das pistas foi liberada, o que permitiu algum alívio no fluxo. Já às 10h30, a pista foi totalmente liberada após a remoção dos veículos envolvidos.
Apesar da interdição total no primeiro momento, o engavetamento não deixou vítimas. O principal impacto ficou para o trânsito: o congestionamento chegou a cerca de cinco quilômetros no trecho, e muitos motoristas recorreram à pista marginal para tentar escapar do engarrafamento.
O ponto mais crítico da ocorrência ocorreu entre 8h40 e 9h30, período em que a rodovia ficou totalmente interditada no km 131. Depois da liberação parcial, o fluxo começou a escoar com mais regularidade, mas a fila ainda castigou quem seguia rumo ao Rio de Janeiro.
A ocorrência foi atendida por policiais rodoviários federais e equipes da RioSP, concessionária responsável pela rodovia. O trabalho concentrou tanto a segurança da área quanto a retirada dos automóveis para normalizar o tráfego.