Rajadas de vento registradas entre a madrugada e a tarde desse sábado (18) provocaram a queda de árvores em diferentes pontos do Litoral Norte, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros em Ilhabela e São Sebastião. Apesar dos danos materiais e da interdição de vias, não houve registro de vítimas.

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Em Ilhabela, a Defesa Civil acionou os bombeiros após uma árvore de aproximadamente 10 metros cair sobre duas residências. No local, as equipes realizaram a avaliação estrutural dos imóveis e confirmaram que ninguém ficou ferido.