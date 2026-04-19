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Ventos fortes derrubam árvores e mobilizam bombeiros no litoral

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Árvores caíram em São Sebastião e Ilhabela
Árvores caíram em São Sebastião e Ilhabela

Rajadas de vento registradas entre a madrugada e a tarde desse sábado (18) provocaram a queda de árvores em diferentes pontos do Litoral Norte, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros em Ilhabela e São Sebastião. Apesar dos danos materiais e da interdição de vias, não houve registro de vítimas.

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Em Ilhabela, a Defesa Civil acionou os bombeiros após uma árvore de aproximadamente 10 metros cair sobre duas residências. No local, as equipes realizaram a avaliação estrutural dos imóveis e confirmaram que ninguém ficou ferido.

A área foi isolada para garantir a segurança, e a árvore foi removida com o uso de motosserras, técnica comum em ocorrências de salvamento terrestre. Após a limpeza parcial, os imóveis foram deixados em condições seguras sob responsabilidade dos proprietários.

São Sebastião

Já em São Sebastião, duas ocorrências foram registradas no mesmo dia. A primeira, por volta das 7h30, envolveu a queda de uma árvore sobre o muro de uma residência, bloqueando a via pública.

Os bombeiros realizaram o corte e a retirada do material, eliminando riscos e liberando o trânsito.

No período da tarde, por volta das 15h, uma nova queda foi registrada. Desta vez, a árvore caiu do interior de um imóvel em direção à rua, ficando apoiada sobre o muro e a fiação elétrica, o que impediu a passagem de veículos e pedestres.

A concessionária de energia foi acionada e desligou a rede elétrica, permitindo que os bombeiros atuassem com segurança na remoção. Após o corte, a via foi desobstruída.

As autoridades reforçam a importância de atenção redobrada durante períodos de ventos intensos, especialmente em áreas com grande concentração de árvores, para evitar acidentes e danos maiores.

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