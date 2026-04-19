Um acidente envolvendo uma carreta provocou o derramamento de carga e causou transtornos ao trânsito na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Paraibuna, no Vale do Paraíba. A ocorrência foi registrada às 5h59 desse sábado (18), no km 71, no sentido sul da via.

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De acordo com informações apuradas no local, o motorista de uma carreta Volvo perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva, resultando no tombamento lateral e no derramamento parcial da carga sobre a faixa 1 e o acostamento. Apesar do impacto, o condutor não sofreu ferimentos.