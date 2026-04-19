Um acidente envolvendo uma carreta provocou o derramamento de carga e causou transtornos ao trânsito na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Paraibuna, no Vale do Paraíba. A ocorrência foi registrada às 5h59 desse sábado (18), no km 71, no sentido sul da via.
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De acordo com informações apuradas no local, o motorista de uma carreta Volvo perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva, resultando no tombamento lateral e no derramamento parcial da carga sobre a faixa 1 e o acostamento. Apesar do impacto, o condutor não sofreu ferimentos.
A ocorrência foi classificada com criticidade moderada, com congestionamento que chegou a 3,5 km entre os quilômetros 67,3 e 70,8. A pista, que é dupla no trecho, teve interdições parciais ao longo do dia, afetando o fluxo de veículos no sentido sul.
Ainda pela manhã, por volta das 9h29, a empresa responsável pela carga informou que havia acionado recursos próprios para apoio na ocorrência. No entanto, o transbordo da carga teve início apenas à noite, após a chegada da equipe especializada às 21h53.
Interdição
Durante a operação, a faixa 1 precisou ser novamente interditada a partir das 22h37 para posicionamento do caminhão e realização do transbordo. Os trabalhos seguiram pela madrugada e foram concluídos às 2h29 deste domingo (19), quando a carreta foi liberada para seguir viagem.
O acostamento permaneceu interditado desde o início da ocorrência até 1h56 deste domingo, enquanto a faixa 1 teve bloqueios em dois períodos distintos: das 5h59 às 7h01 e, posteriormente, das 22h37 até 1h56. As causas do acidente serão apuradas.