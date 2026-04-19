Um homicídio ocorrido na Avenida da Praia, em Caraguatatuba, teve rápida resposta da Polícia Civil, que prendeu nesse sábado (18) um homem de 58 anos apontado como um dos autores do crime ocorrido na madrugada, na região central da cidade.
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Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta de 6h30, na avenida Doutor Arthur da Costa Filho, em frente ao Edifício Scorpions. O jovem de 18 anos estava com amigos à espera de um carro de aplicativo quando foi atingida por disparos efetuados de dentro de um Fiat Siena azul. O rapaz chegou a ser socorrido à UPA Centro, mas não resistiu.
A partir da análise de imagens de monitoramento, depoimentos e levantamentos em campo, os investigadores identificaram a placa do carro usado no ataque. Depois de localizar o proprietário do veículo, os policiais ouviram versões contraditórias e, segundo a corporação, o homem acabou confessando que dirigia o automóvel no momento do crime, apontando um adolescente como autor dos disparos.
De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu menos de 10 horas depois do crime. A corporação informou que o homem de 58 anos foi preso em flagrante por participação no homicídio, após confronto entre a versão dele e os elementos reunidos pela investigação nas primeiras horas do caso.
Perícia no veículo
No interior do carro periciado, os policiais arrecadaram um projétil de arma de fogo, que agora seguirá para análise técnica. Também foram apreendidos o celular do investigado e a roupa amarela que, segundo a polícia, aparecia nas imagens registradas durante a ação criminosa.
A Polícia Civil afirma que o adolescente apontado como autor dos disparos já foi identificado e que a apreensão dele depende apenas da continuidade das diligências. As investigações seguem em andamento.
O boletim inicial do caso informa que uma testemunha contou à polícia que o grupo estava em um estabelecimento conhecido como Point Snooker Bar antes do ataque. Depois disso, todos seguiram para a frente do Edifício Scorpions, onde esperavam transporte por aplicativo, quando o carro passou e os tiros foram disparados na direção das pessoas que estavam na via.
Segundo o relato dessa testemunha, foram ao menos quatro disparos, e um deles atingiu o jovem que morreu após dar entrada na UPA Centro. A Polícia Civil abriu investigação ainda de madrugada e, horas depois, avançou para a identificação do veículo e do suspeito preso.
A corporação reforçou que denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque 181 e afirmou que o trabalho continua até a localização do adolescente apontado como executor dos tiros.