Um homicídio ocorrido na Avenida da Praia, em Caraguatatuba, teve rápida resposta da Polícia Civil, que prendeu nesse sábado (18) um homem de 58 anos apontado como um dos autores do crime ocorrido na madrugada, na região central da cidade.

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Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta de 6h30, na avenida Doutor Arthur da Costa Filho, em frente ao Edifício Scorpions. O jovem de 18 anos estava com amigos à espera de um carro de aplicativo quando foi atingida por disparos efetuados de dentro de um Fiat Siena azul. O rapaz chegou a ser socorrido à UPA Centro, mas não resistiu.