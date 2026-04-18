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Carro é atingido por incêndio na Oswaldo Cruz, em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Bombeiro combate as chamas que atingiram o veículo
Bombeiro combate as chamas que atingiram o veículo

Um carro foi atingido por um incêndio na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), na altura do km 78, no trecho de serra, sentido sul, em Ubatuba. O acidente ocorreu na tarde deste sábado (18), por volta das 14h30.

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Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência de incêndio em veículo. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o automóvel em chamas e iniciaram o combate ao fogo.

O incêndio foi controlado e totalmente extinto pelos bombeiros. Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de vítimas.

Após o atendimento, o veículo permaneceu sob os cuidados do DER (Departamento de Estradas de Rodagem). O incêndio provocou congestionamento na rodovia.

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