Um corpo foi encontrado na manhã deste sábado (18) no canteiro central da rodovia Dom Pedro 1º (SP-065), na altura do km 7, em Jacareí, no Vale do Paraíba. A ocorrência foi registrada por volta das 9h28 e mobilizou equipes da concessionária Rota das Bandeiras, além da Polícia Civil e da perícia técnica.
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De acordo com informações apuradas no local, a vítima seria um andarilho que caminhava pelo sentido norte da via. Há indícios iniciais de que ele possa ter sido atropelado por um veículo que não foi identificado e teria deixado o local sem prestar socorro. O corpo foi encontrado imobilizado no canteiro central da rodovia.
Por volta das 11h48, equipes da perícia estiveram no local para levantamento de informações. No entanto, após análise inicial, a autoridade policial optou por classificar o caso como “encontro de cadáver”, e não como atropelamento, o que pode influenciar no rumo das investigações.
Às 12h33, a funerária foi acionada para a remoção do corpo, concluída pouco depois. A identidade da vítima ainda não havia sido divulgada até a última atualização desta reportagem.
A rodovia apresenta pista dupla e, no momento da ocorrência, as condições climáticas eram favoráveis, com tempo bom e sem registro de interferências significativas no tráfego.
O caso será investigado pela Polícia Civil de Jacareí, que busca esclarecer as circunstâncias da morte e identificar possíveis envolvidos.