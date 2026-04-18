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ACIDENTE FATAL

Homem morre atropelado na Dom Pedro em Jacareí; motorista foge

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Local do acidente na rodovia Dom Pedro 1º
Local do acidente na rodovia Dom Pedro 1º

Um corpo foi encontrado na manhã deste sábado (18) no canteiro central da rodovia Dom Pedro 1º (SP-065), na altura do km 7, em Jacareí, no Vale do Paraíba. A ocorrência foi registrada por volta das 9h28 e mobilizou equipes da concessionária Rota das Bandeiras, além da Polícia Civil e da perícia técnica.

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De acordo com informações apuradas no local, a vítima seria um andarilho que caminhava pelo sentido norte da via. Há indícios iniciais de que ele possa ter sido atropelado por um veículo que não foi identificado e teria deixado o local sem prestar socorro. O corpo foi encontrado imobilizado no canteiro central da rodovia.

Por volta das 11h48, equipes da perícia estiveram no local para levantamento de informações. No entanto, após análise inicial, a autoridade policial optou por classificar o caso como “encontro de cadáver”, e não como atropelamento, o que pode influenciar no rumo das investigações.

Às 12h33, a funerária foi acionada para a remoção do corpo, concluída pouco depois. A identidade da vítima ainda não havia sido divulgada até a última atualização desta reportagem.

A rodovia apresenta pista dupla e, no momento da ocorrência, as condições climáticas eram favoráveis, com tempo bom e sem registro de interferências significativas no tráfego.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Jacareí, que busca esclarecer as circunstâncias da morte e identificar possíveis envolvidos.

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