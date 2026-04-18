Um corpo foi encontrado na manhã deste sábado (18) no canteiro central da rodovia Dom Pedro 1º (SP-065), na altura do km 7, em Jacareí, no Vale do Paraíba. A ocorrência foi registrada por volta das 9h28 e mobilizou equipes da concessionária Rota das Bandeiras, além da Polícia Civil e da perícia técnica.

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De acordo com informações apuradas no local, a vítima seria um andarilho que caminhava pelo sentido norte da via. Há indícios iniciais de que ele possa ter sido atropelado por um veículo que não foi identificado e teria deixado o local sem prestar socorro. O corpo foi encontrado imobilizado no canteiro central da rodovia.