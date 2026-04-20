Um homem foi encontrado morto dentro da Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres, no centro de Belo Horizonte (MG), na manhã deste sábado (18).
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A polícia não confirmou as causas, mas informações iniciais indicam que a hipótese principal em investigação é que ele teria cometido suicídio. O homem, de 39 anos, foi preso na sexta-feira com a suspeita de agredir a própria mãe.
De acordo com relatos preliminares, presos de uma cela vizinha teriam alertado sobre a situação. Não há, nas informações da polícia, nenhum relato de briga ou ações de terceiros que pudessem provocar a morte do preso. A perícia já compareceu ao local e realizou os procedimentos iniciais.
A Polícia Civil informou que o corpo do detento foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette para exames de necropsia. A corporação ainda destacou que outras informações só serão repassadas ao final do inquérito.
* Com informações do jornal O Tempo