As cidades de Taubaté e São José dos Campos estão entre os 15 municípios paulistas com as maiores taxas de mortalidade no trânsito nos últimos 12 meses – abril de 2025 a março de 2026. O ranking é do Infosiga, plataforma do governo estadual.
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Com 48 mortes em acidentes de trânsito nesse período, Taubaté é a quinta cidade paulista com a mais alta taxa de vítimas de acidentes por 100 mil habitantes, com índice de 15,28.
A segunda maior cidade do Vale do Paraíba fica atrás apenas de São Vicente (17,13), São Bernardo do Campo (16,02), Piracicaba (15,78) e Praia Grande (15,45).
São José dos Campos é a 15ª colocada da lista estadual, com 75 mortes no trânsito nos últimos 12 meses e 10,66 vítimas de acidentes por 100 mil habitantes.
Taubaté
Em Taubaté, o mês de março de 2026 foi o mais mortal nesses últimos 12 meses, com sete mortes em acidentes de trânsito. Antes de março, o mês de julho de 2025 havia registrado seis óbitos.
As mortes ocorreram mais nas vias urbanas (43,8%) do que nas rodovias (37,5%) em Taubaté, cidade que tem um impacto estimado de R$ 104,87 milhões nos serviços de saúde por causa dos acidentes.
De acordo com o Infosiga, o gênero masculino apresenta maior incidência em diversas faixas etárias nos acidentes de Taubaté.
“Observa-se uma distribuição variada entre as faixas etárias, com maior concentração em adultos jovens e em idades mais avançadas. O ano de 2026 exibe registros em todas as faixas etárias consideradas. Não há padrões evidentes de concentração em meses específicos dentro do período analisado”, informou a plataforma.
São José
Na cidade de São José dos Campos, o mês de agosto de 2025 foi o mais mortal nesses últimos 12 meses, com 16 mortes em acidentes de trânsito. O segundo mês com mais óbitos foi fevereiro de 2026, com nove mortes.
As mortes em acidentes ocorreram mais nas vias urbanas (58,7%) do que nas rodovias (40%) em São José, cidade que tem um impacto estimado de R$ 188,54 milhões nos serviços de saúde por causa dos acidentes.
“A distribuição por faixa etária demonstra concentrações em idades jovens e adultas. Observa-se variação nos registros entre os gêneros, com predominância em um deles em certas faixas etárias. As faixas etárias mais elevadas apresentam menor incidência. Não há padrões de agrupamento evidentes em períodos específicos dentro do intervalo analisado.”, informou a plataforma.