As cidades de Taubaté e São José dos Campos estão entre os 15 municípios paulistas com as maiores taxas de mortalidade no trânsito nos últimos 12 meses – abril de 2025 a março de 2026. O ranking é do Infosiga, plataforma do governo estadual.

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Com 48 mortes em acidentes de trânsito nesse período, Taubaté é a quinta cidade paulista com a mais alta taxa de vítimas de acidentes por 100 mil habitantes, com índice de 15,28.